Председатель совета директоров "ВОЛМА" Юрий Гончаров отмечен наградой Республики Беларусь









Грамотой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и хрустальной каской наградили накануне Дня строителя председателя совета директоров "ВОЛМА" Юрия Гончарова. О реализации крупного инвестпроекта на территории Беларуси и дальнейших планах он рассказал ИА «Высота 102».









«Мне очень приятно, что работу компании отметили на республиканском уровне. В настоящее время мы проводим в Беларуси большой инвестиционный проект – строим самый современный в Европе гипсовый завод в поселке Гатово Минского района. Строительство, которое контролирует министерство республики, завершается. В перспективе мы планируем выпускать здесь 30 млн кв. метров гипсокартонных листов, 500 тысяч кв. м пазогребневых плит, 100 тысяч тонн строительных смесей в год. Рассчитывая зайти на новые рынки сбыта, думаем, что проект окупится в течение 15 лет. В реализации проекта принимает участие наша проектная группа, которая работала ранее в Оренбурге и в Майкопе. Кроме того, мы отмечены министерством и за продвижение продукции партнеров и развитие торговых отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - рассказал Юрий Гончаров.

«Хочется пожелать всем строителям в профессиональный праздник успехов в труде, здоровья и счастья. Ситуация в строительной отрасли не самая «светлая», но мы выпустили в Волгограде целый ряд новых продуктов. Это – цементные полы, полимерные штукатурки, новый усиленный гипсокартон. По-прежнему стараемся смотреть в будущее с оптимизмом, помогая строителям работать с большей производительностью и качеством», - отметил Юрий Гончаров.



