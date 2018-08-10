Председатель совета директоров "ВОЛМА" Юрий Гончаров отмечен наградой Республики Беларусь

Экономика 10.08.2018 17:53
620 0
10.08.2018 17:53
Грамотой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и хрустальной каской наградили накануне Дня строителя председателя совета директоров "ВОЛМА" Юрия Гончарова. О реализации крупного инвестпроекта на территории Беларуси и дальнейших планах он рассказал ИА «Высота 102».
«Мне очень приятно, что работу компании отметили на республиканском уровне. В настоящее время мы проводим в Беларуси большой инвестиционный проект – строим самый современный в Европе гипсовый завод в поселке Гатово Минского района. Строительство, которое контролирует министерство республики, завершается. В перспективе мы планируем выпускать здесь 30 млн кв. метров гипсокартонных листов, 500 тысяч кв. м пазогребневых плит, 100 тысяч тонн строительных смесей в год. Рассчитывая зайти на новые рынки сбыта, думаем, что проект окупится в течение 15 лет. В реализации проекта принимает участие наша проектная группа, которая работала ранее в Оренбурге и в Майкопе. Кроме того, мы отмечены министерством и за продвижение продукции партнеров и развитие торговых отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - рассказал Юрий Гончаров.
«Хочется пожелать всем строителям в профессиональный праздник успехов в труде, здоровья и счастья. Ситуация в строительной отрасли не самая «светлая», но мы выпустили в Волгограде целый ряд новых продуктов. Это – цементные полы, полимерные штукатурки, новый усиленный гипсокартон. По-прежнему стараемся смотреть в будущее с оптимизмом, помогая строителям работать с большей производительностью и качеством», - отметил Юрий Гончаров.
Реклама
Популярное по теме
21.07.2018 09:10
5048 0
В Волгограде гендиректора крупной торговой сети уличили в уходе от налогов на миллионы рублей10.08.2018 17:02
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срок10.08.2018 14:44
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный бренд10.08.2018 13:16
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должников10.08.2018 13:00
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам09.08.2018 14:51
В Волгограде налоговики взыскали с меткомбината "Красный Октябрь" 424 млн рублей09.08.2018 10:47
Волгоградская область продолжает бить рекорды по сбору налогов08.08.2018 14:55
«Сады Придонья»: соки для тех, кто одержал главную победу в жизни08.08.2018 14:15
Волгоградская область напоит себя молоком08.08.2018 11:08
ГК «Волгострой» раскрывает слагаемые успеха08.08.2018 10:00
СЕВЕРГАЗБАНК предоставит бизнесу льготные кредиты по программе Минпромторга08.08.2018 08:54
В Волгоградской области энергетики взыскивают почти 3 млрд рублей долгов07.08.2018 08:50
В Волгоградской области подешевела ипотека06.08.2018 11:53
На набережной Волгограда проводят свет03.08.2018 12:43
АО «КАУСТИК» в полтора раза увеличило платежи в консолидированный бюджет Волгоградской области02.08.2018 12:22
Реклама