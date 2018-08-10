Экономика

Председатель совета директоров "ВОЛМА" Юрий Гончаров отмечен наградой Республики Беларусь

Экономика 10.08.2018 17:53
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10.08.2018 17:53



Грамотой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и хрустальной каской наградили накануне Дня строителя  председателя совета директоров "ВОЛМА" Юрия Гончарова. О реализации крупного инвестпроекта на территории Беларуси и дальнейших планах он рассказал ИА «Высота 102».

 

«Мне очень приятно, что работу компании отметили на республиканском уровне. В настоящее время мы проводим в Беларуси большой инвестиционный проект – строим самый современный в Европе гипсовый завод в поселке Гатово Минского района. Строительство, которое контролирует министерство республики, завершается. В перспективе мы планируем выпускать здесь 30 млн кв. метров гипсокартонных листов, 500 тысяч кв. м пазогребневых плит, 100 тысяч тонн строительных смесей в год. Рассчитывая зайти на новые рынки сбыта, думаем, что проект окупится в течение 15 лет. В реализации проекта принимает участие наша проектная группа, которая работала ранее в Оренбурге и в Майкопе. Кроме того, мы отмечены министерством и за продвижение продукции партнеров и развитие торговых отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - рассказал Юрий Гончаров. 
«Хочется пожелать всем строителям в профессиональный праздник успехов в труде, здоровья и счастья. Ситуация в строительной отрасли не самая «светлая», но мы выпустили в Волгограде целый ряд новых продуктов. Это – цементные полы, полимерные штукатурки, новый усиленный гипсокартон. По-прежнему стараемся смотреть в будущее с оптимизмом, помогая строителям работать с большей производительностью и качеством», - отметил Юрий Гончаров. 

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