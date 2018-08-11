Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов





Какие пенсии получают нынешние и бывшие депутаты Волгоградской облдумы – остается неизвестным. По истечении месяца Волгоградская областная дума так и не ответила на редакционный запрос ИА «Высота 102». 8 июля журналисты направили официальное письмо на имя начальника отдела информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регпарламента Елены Мартыновой, в котором озвучили ряд вопросов. В частности, информагентство просило сообщить, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты областной думы в зависимости от срока исполнения полномочий, а также какова сумма денежного вознаграждения нардепа, от которой исчисляется доплата к пенсии. Похоже, что Волгоградская областная дума не спешит взять пример у высшего законодательного органа страны. Напомним, в июле Госдума опубликовала сведения о пенсионном обеспечении депутатов и подробно разъяснила, какие бонусы к пенсии положены народным избранникам и как рассчитываются суммы.

Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей. В нижней палате российского парламента подчеркнули, что за вычетом подоходного налога «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тысячи рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тысячи 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тысяч 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

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