Общество

В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭП

Общество 11.08.2018 05:02
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11.08.2018 05:02



Стоимость восстановительного ремонта автомобиля в сумме более 50 тысяч рублей выплатит ООО "Управляющая компания Ворошиловского района" владельцу транспортного средства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, УК не удалось обжаловать решение и доказать, что владелец авто повредил машину в результате несоблюдения мер предосторожности.
ДТП произошло в первой половине дня 30 ноября 2016 года. Водитель автомобиля совершил наезд на лежащую поперек проезжей части световую опору линии электропередачи, в результате чего транспортному средству были причинены механические повреждения. Никаких предупреждающих знаков о наличии препятствий на проезжей части либо ограждений не имелось. Было установлено, что дорога, где произошло ДТП, находится на придомовой территории, закрепленной за указанной управляющей организацией.
Суд первой инстанции посчитал, что нахождение световой опоры линии электропередачи на проезжей части явилось следствием ненадлежащего исполнения ООО "УК Ворошиловского района г. Волгограда" своих обязанностей по организации благоустройства придомовой территории, и возложил на нее ответственность по возмещению ущерба. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

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