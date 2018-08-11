В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭП

Общество 11.08.2018 05:02
274 0
11.08.2018 05:02
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля в сумме более 50 тысяч рублей выплатит ООО "Управляющая компания Ворошиловского района" владельцу транспортного средства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, УК не удалось обжаловать решение и доказать, что владелец авто повредил машину в результате несоблюдения мер предосторожности.
ДТП произошло в первой половине дня 30 ноября 2016 года. Водитель автомобиля совершил наезд на лежащую поперек проезжей части световую опору линии электропередачи, в результате чего транспортному средству были причинены механические повреждения. Никаких предупреждающих знаков о наличии препятствий на проезжей части либо ограждений не имелось. Было установлено, что дорога, где произошло ДТП, находится на придомовой территории, закрепленной за указанной управляющей организацией.
Суд первой инстанции посчитал, что нахождение световой опоры линии электропередачи на проезжей части явилось следствием ненадлежащего исполнения ООО "УК Ворошиловского района г. Волгограда" своих обязанностей по организации благоустройства придомовой территории, и возложил на нее ответственность по возмещению ущерба. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход10.08.2018 16:38
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-формате10.08.2018 15:04
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоезда10.08.2018 14:02
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплаты10.08.2018 12:44
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работу10.08.2018 12:24
Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире10.08.2018 11:12
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублей10.08.2018 09:48
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного суда10.08.2018 08:04
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отраслью10.08.2018 05:09
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавших09.08.2018 17:50
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня города09.08.2018 15:43
Волгоградский областной суд заставляет горадминистрацию снести аварийный дом09.08.2018 14:50
Вдова погибшего в Южной Осетии волгоградца Дениса Ветчинова: «Когда ранили его друга, я просила мужа уйти на гражданку"09.08.2018 13:00
Президент России назначил троих судей в Волгоградской области09.08.2018 12:53
В Котельниково Волгоградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного центра09.08.2018 12:50
Реклама