Экономика

В Волгограде гендиректора крупной торговой сети уличили в уходе от налогов на миллионы рублей

Экономика 10.08.2018 17:02
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10.08.2018 17:02



Налоговыми органами Волгоградской области пресечена очередная схема ухода от налогообложения на миллионы рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, 134 млн рублей поступило в бюджет по результатам проведения выездной налоговой проверки в отношении индивидуального предпринимателя Сударева Ю.В.
Так, 9 августа текущего года Арбитражный суд Поволжского округа поставил точку в судебном споре, признав обоснованными выводы налогового органа о том, что Сударев незаконно применял льготу, освобождающую от уплаты налога на доходы физических лиц в связи с реализацией торговых объектов (магазинов) подконтрольной организации ООО "Радеж". При этом, применяемая льгота распространяется только на доходы, получаемые от продажи имущества, не используемого в предпринимательской деятельности.
Управление ФНС России по Волгоградской области сообщает о недопустимости применения налогоплательщиками схем, направленных на уклонение от уплаты законно установленных налогов.
Напомним, что недавно 424 миллиона рублей задолженности по налогам было взыскано с АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". В данном случае, суть выявленной на предприятии схемы заключалась в умышленном увеличении расходов на суммы процентов и курсовых разниц по кредиту, фактически не используемому для осуществления деятельности предприятия. Данная схема также позволила налогоплательщику завысить сумму убытка в проверяемый период на 1,2 млрд рублей с целью уменьшения налога на прибыль к уплате в бюджет в последующих периодах. 

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