Под Волгоградом трехлетняя девочка пострадала в ДТП

Происшествия 10.08.2018 16:34
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10.08.2018 16:34
Ребенок получил травмы в результате аварии в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, около полудня перевернулась легковая машина. В результате ДТП пострадала трехлетняя девочка. Она в сопровождении матери доставлена в городскую детскую больницу Волжского. По имеющимся сведениям, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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