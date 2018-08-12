Аналитика 12.08.2018 18:47
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12.08.2018 18:47
Водители транзитных большегрузов продолжают игнорировать запрет о въезде в Волгоград в дневное время в период жаркого лета. Только за прошедший месяц к административной ответственности было привлечено более 70 дальнобойщиков, которые проигнорировали дорожные знаки, сигнализирующие о запрете движения грузовых автомобилей в Волгограде. Эта мера вынужденная - власти, таким образом, спасают волгоградские дороги, которые с легкостью продавливают многотонные фуры. О том, как идет борьба с разрушителями дорог - в спецрепортаже ИА "Высота 102".
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