Аналитика

Грузовики-разрушители: Волгоградские дороги спасают от транзитных фур

Аналитика 12.08.2018 18:47
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12.08.2018 18:47



Водители транзитных большегрузов продолжают игнорировать запрет о въезде в Волгоград в дневное время в период жаркого лета. Только за прошедший месяц к административной ответственности было привлечено более 70 дальнобойщиков, которые проигнорировали дорожные знаки, сигнализирующие о запрете движения грузовых автомобилей в Волгограде. Эта мера вынужденная - власти, таким образом, спасают волгоградские дороги, которые с легкостью продавливают многотонные фуры. О том, как идет борьба с разрушителями дорог - в спецрепортаже ИА "Высота 102".



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