Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизму

Общество 12.08.2018 04:35
1487 0
12.08.2018 04:35
Более 2,5 миллиона рублей потратят на повышение квалификации государственных гражданских служащих Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, около 200 тысяч рублей выделено на оказание образовательных услуг 40 госслужащим, которые прослушают курс из 36 учебных часов по программе «Противодействие терроризму и экстремизму». Кроме того, около 2,3 миллиона рублей из бюджета региона направят на повышение квалификации чиновников еще по 15 образовательным программам, таким как, "Вопросы реализации государственной национальной политики", "Государственная демографическая политика", "Привлечение инвестиций и работа с инвесторами", "Деловой русский язык", "Вопросы государственной политики в области обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и открытым данным" и т.д. Количество слушателей по этим 15 образовательным программам варьируется от 9 до 108 человек. Заказчиком закупки является управление делами администрации Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
Волгоградцы увидят пик звездопада12.08.2018 05:32
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин11.08.2018 19:24
Сегодня скоропостижно скончался Алексей Викторович Васин, директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», депутат Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», Алексею Викторовичу стало плохо...
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформы11.08.2018 12:03
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршрутку11.08.2018 11:12
В Волгограде ранние сумерки сдвинут расписание речных трамвайчиков11.08.2018 10:20
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭП11.08.2018 05:02
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход10.08.2018 16:38
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-формате10.08.2018 15:04
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоезда10.08.2018 14:02
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплаты10.08.2018 12:44
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работу10.08.2018 12:24
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублей10.08.2018 09:48
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного суда10.08.2018 08:04
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отраслью10.08.2018 05:09
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавших09.08.2018 17:50
Реклама