Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизму





Более 2,5 миллиона рублей потратят на повышение квалификации государственных гражданских служащих Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, около 200 тысяч рублей выделено на оказание образовательных услуг 40 госслужащим, которые прослушают курс из 36 учебных часов по программе «Противодействие терроризму и экстремизму». Кроме того, около 2,3 миллиона рублей из бюджета региона направят на повышение квалификации чиновников еще по 15 образовательным программам, таким как, "Вопросы реализации государственной национальной политики", "Государственная демографическая политика", "Привлечение инвестиций и работа с инвесторами", "Деловой русский язык", "Вопросы государственной политики в области обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и открытым данным" и т.д. Количество слушателей по этим 15 образовательным программам варьируется от 9 до 108 человек. Заказчиком закупки является управление делами администрации Волгоградской области.



