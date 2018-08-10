В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестициды





Восемь тепличных хозяйств в Волгоградской области уличили в многочисленных нарушениях природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства при использовании пестицидов и агрохимикатов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.

Установлено, что эти хозяйства не обеспечивают должный контроль за правильностью использования средств индивидуальной защиты, не соблюдают требования при хранении агрохимикатов и пестицидов. Отсутствуют документация по специальной подготовки лиц, специальные помещения для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работающих и др.

В надзорном ведомстве сообщили, что неисполнение вышеуказанных требований влечет наступление административной ответственности по ст. 8.3 КоАП (штраф до 100 тыс. руб.) или уголовной по ст. 247 УК РФ (до 8 лет лишения свободы). Ответственные должностные и юридические лица за совершение данных нарушений вызваны для вынесения постановлений о возбуждении производств об административных правонарушениях.



