Общество

Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоезда

Общество 10.08.2018 14:02
548 15
10.08.2018 14:02


Военнослужащие железнодорожного соединения в Волжском навели на реке Волга наплавной железнодорожный мост общей протяжённостью 370 м для прохождения по нему бронепоезда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Занятия проводятся в преддверии специального учения. Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также обеспечить пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.
По замыслу учений, авиация противника наносит массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома моста требуют замены. Плацдарм на противоположном берегу, куда по мосту переправлялась тяжёлая боевая техника, был захвачен тактическим воздушным десантом. По результатам разведки был определён характер и объемы полученных разрушений, также водолаз в снаряжении типа УВС-50 обследовал дно реки на предмет наличия взрывоопасных предметов. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
10.08.2018 15:04
Общество 10.08.2018 15:04
398 6 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:44
Общество 10.08.2018 12:44
646 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:24
Общество 10.08.2018 12:24
1790 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 11:12
Общество 10.08.2018 11:12
6205 33 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 09:48
Общество 10.08.2018 09:48
1713 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 08:04
Общество 10.08.2018 08:04
3575 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 05:09
Общество 10.08.2018 05:09
1283 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 17:50
Общество 09.08.2018 17:50
1684 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 15:43
Общество 09.08.2018 15:43
2011 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 14:50
Общество 09.08.2018 14:50
1242 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 13:00
Общество 09.08.2018 13:00
7902 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:53
Общество 09.08.2018 12:53
3989 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:50
Общество 09.08.2018 12:50
1796 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 10:12
Общество 09.08.2018 10:12
3868 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 08:28
Общество 09.08.2018 08:28
2181 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестицидыСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-форматеСмотреть фотографии
14:44
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоездаСмотреть фотографии
13:16
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный брендСмотреть фотографии
13:00
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должниковСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работуСмотреть фотографии
11:36
Депутат Госдумы Ирина Гусева каждый день объясняет волгоградцам про пенсионную реформу Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде поймали рекордсмена-нарушителя ПДДСмотреть фотографии
11:12
Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире Смотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгоградской области жителю Урюпинска грозит 20 лет за попытку сбыта героинаСмотреть фотографии
09:48
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
09:26
Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жильяСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного судаСмотреть фотографии
06:35
Банкрот у ворот: В Волгоградской области количество исков о банкротстве физлиц ползет вверхСмотреть фотографии
05:09
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий Cмотреть видео
18:23
В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушкамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавшихСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцахСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатовСмотреть фотографии
15:56
Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбираютСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня городаСмотреть фотографии
14:41
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:19
Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде
13:29
Слепой житель Волгоградской области убил избивавшую его сожительницуСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизораСмотреть фотографии
Реклама
 