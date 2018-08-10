Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоезда





Военнослужащие железнодорожного соединения в Волжском навели на реке Волга наплавной железнодорожный мост общей протяжённостью 370 м для прохождения по нему бронепоезда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Занятия проводятся в преддверии специального учения. Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также обеспечить пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.

По замыслу учений, авиация противника наносит массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома моста требуют замены. Плацдарм на противоположном берегу, куда по мосту переправлялась тяжёлая боевая техника, был захвачен тактическим воздушным десантом. По результатам разведки был определён характер и объемы полученных разрушений, также водолаз в снаряжении типа УВС-50 обследовал дно реки на предмет наличия взрывоопасных предметов.



