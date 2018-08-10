Росстат: В Волгоградской области падает безработица

Аналитика 10.08.2018 16:16
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10.08.2018 16:16
Росстат зафиксировал падение безработицы в Волгоградской области на 15,3%. Как говорится в докладе о социально-экономическом состоянии регионов России за первое полугодие 2018 года, - сообщает ИА «Высота 102», - уменьшение числа безработных отмечается во всех регионах ЮФО, кроме Севастополя. Так, безработица в республике Крым сократилась на 12,5%, в Краснодарском крае на 10,2%, в Ростовской области на 11,6%, в республике Калмыкия на 14,2%. Безработица в Севастополе выросла на 12,3%.
Как отметили в волгоградском центре занятости, в первом полугодии 2018 года зарегистрировались в целях поиска подходящей работы 6 тыс. 460 человек, признаны безработными – 2 тыс. 904 человека. Вместе с тем в этот же период времени в центр занятости населения г. Волгограда предприятиями и организациями заявлено о наличии свыше 40 тыс. свободных рабочих мест. По-прежнему преобладают вакансии рабочих специальностей – 61,8 %, на долю вакансий для служащих и инженерно-технических работников приходится - 38,2 %. Также востребованными являются вакансии в обрабатывающем производстве, в сфере торговли, строительной отрасли и сфере управления.
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