«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный бренд

Экономика 10.08.2018 13:16 Реклама
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10.08.2018 13:16
На российском телевидении стартовала рекламная кампания в поддержку нового премиального бренда «Сады Придонья Exclusive». Рекламные ролики будут транслироваться на 6 федеральных и 20 тематических каналах телевидения на протяжении 8 недель в августе и в сентябре. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, зрители увидят три разных ролика, каждый из которых посвящен определенному вкусу сока «Сады Придонья Exclusive» — «Апельсин», «Виноград» и «Манго».
В роликах демонстрируются виноградники Италии, фруктовые сады Индии и Южной Америки — те места, где эксперты компании выбрали фрукты с превосходными вкусовыми характеристиками для производства премиум соков.
«Цель рекламной кампании — рассказать о преимуществах премиальной линейки соков «Сады Придонья Exclusive» и донести до потребителя идеологию бренда: «Сады Придонья» не только сами «выращивают соки» в собственных садах, но и ответственно отбирают самое лучшее, эксклюзивное сырье из экзотических фруктов в разных странах мира, опираясь на свой многолетний опыт и знания в оценке качества и происхождения сырья», — прокомментировали в компании.
«Сады Придонья Exclusive» уже представлен в ключевой федеральной рознице и потребители могут убедиться в качестве и попробовать на вкус соки из лучших фруктов со всего света.
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