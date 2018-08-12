Волгоградцы увидят пик звездопада

Пик звездопада начнется 12 августа в ночь с воскресенья на понедельник. Это будет самое красивое в этом году звездное зрелище: по прогнозам международной метеорной организации, количество падающих звезд достигнет 100 в час. Они войдут в атмосферу на скорости около 20 километров в секунду и практически сразу же сгорят, оставив после себя длинный белый след. Его можно наблюдать в небе несколько секунд.

Согласно астрономическому прогнозу, - сообщили ИА «Высота 102» в московском планетарии, - вот уже два десятилетия Персеиды остаются едва ли не самым захватывающим и динамичным метеорным потоком со вспышками. Вспышки и первичный максимум потока были связаны с прохождением в 1992 году родоначальницы потока - кометы Свифта-Туттля. Орбитальный период этой кометы около 130 лет и в настоящее время она движется к внешним границам Солнечной системы. Теория предсказывает, что активность этого пика должна снижаться, так как комета удаляется и от Земли.

Фото сайта московского планетария.