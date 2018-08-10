Общество

В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-формате

Общество 10.08.2018 15:04
397 6
10.08.2018 15:04


В 1,5 млн рублей может обойтись светопредставление на праздновании 400-летия Урюпинска, которое пройдет 16 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня объявлен электронный аукцион, победитель которого обязан будет сделать выступления звезд российской эстрады и местных артистов эффектными и зрелищными. Выступление Пелагеи, Олега Газманова и группы «Фабрика» будет транслироваться на огромных светодиодных экранах, на заднем плане сцены зрителям покажут видеопроекции (так называемый 3D Mapping) и объемные стереоэффекты. Также подрядчик должен организовать панорамное видео.
От исполнителя услуг заказчик требует использование «новейших информационных и цифровых технологий», умения создавать «оригинальные, зрелищно-выразительные формы видеоматериала». В техническом задании встречается множество профессиональных терминов, о которых рядовые жители столицы русской провинции, наверняка, никогда не слышали: «скульптинг», «компоузинг», «Post-production», «супервайзинг проекта» и множество других. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
10.08.2018 14:02
Общество 10.08.2018 14:02
548 15 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:44
Общество 10.08.2018 12:44
646 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 12:24
Общество 10.08.2018 12:24
1790 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 11:12
Общество 10.08.2018 11:12
6205 33 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 09:48
Общество 10.08.2018 09:48
1713 9 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 08:04
Общество 10.08.2018 08:04
3575 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2018 05:09
Общество 10.08.2018 05:09
1283 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 17:50
Общество 09.08.2018 17:50
1684 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 15:43
Общество 09.08.2018 15:43
2011 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 14:50
Общество 09.08.2018 14:50
1242 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 13:00
Общество 09.08.2018 13:00
7902 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:53
Общество 09.08.2018 12:53
3989 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 12:50
Общество 09.08.2018 12:50
1796 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 10:12
Общество 09.08.2018 10:12
3868 5 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2018 08:28
Общество 09.08.2018 08:28
2181 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестицидыСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-форматеСмотреть фотографии
14:44
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоездаСмотреть фотографии
13:16
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный брендСмотреть фотографии
13:00
«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должниковСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области директора хлебоприемного предприятия дисквалифицировали за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде закрытый перед ЧМ цех "Красного Октября" частично возобновил работуСмотреть фотографии
11:36
Депутат Госдумы Ирина Гусева каждый день объясняет волгоградцам про пенсионную реформу Смотреть фотографии
11:32
В Волгограде поймали рекордсмена-нарушителя ПДДСмотреть фотографии
11:12
Без права на выход: В Волгограде управляющая компания "замуровала" инвалида в квартире Смотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгоградской области жителю Урюпинска грозит 20 лет за попытку сбыта героинаСмотреть фотографии
09:48
Фиаско: В Волгограде частной компании не дали вывести из бюджета десятки миллионов рублейСмотреть фотографии
09:26
Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:10
Волгоградская область – в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке жильяСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного судаСмотреть фотографии
06:35
Банкрот у ворот: В Волгоградской области количество исков о банкротстве физлиц ползет вверхСмотреть фотографии
05:09
Более 350 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отрасльюСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий Cмотреть видео
18:23
В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушкамиСмотреть фотографии
17:50
В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавшихСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцахСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатовСмотреть фотографии
15:56
Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбираютСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде нашли новые места для празднования Дня городаСмотреть фотографии
14:41
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатноСмотреть фотографии
14:19
Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде
13:29
Слепой житель Волгоградской области убил избивавшую его сожительницуСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизораСмотреть фотографии
Реклама
 