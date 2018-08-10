В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-формате





В 1,5 млн рублей может обойтись светопредставление на праздновании 400-летия Урюпинска, которое пройдет 16 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня объявлен электронный аукцион, победитель которого обязан будет сделать выступления звезд российской эстрады и местных артистов эффектными и зрелищными. Выступление Пелагеи, Олега Газманова и группы «Фабрика» будет транслироваться на огромных светодиодных экранах, на заднем плане сцены зрителям покажут видеопроекции (так называемый 3D Mapping) и объемные стереоэффекты. Также подрядчик должен организовать панорамное видео.

От исполнителя услуг заказчик требует использование «новейших информационных и цифровых технологий», умения создавать «оригинальные, зрелищно-выразительные формы видеоматериала». В техническом задании встречается множество профессиональных терминов, о которых рядовые жители столицы русской провинции, наверняка, никогда не слышали: «скульптинг», «компоузинг», «Post-production», «супервайзинг проекта» и множество других.



