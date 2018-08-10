Экономика

«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должников

Экономика 10.08.2018 13:00
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10.08.2018 13:00


ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает публиковать список адресов, по которым живут должники по оплате за потребленную электроэнергию. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании, за первые полгода в Волгоградской области уведомления об ограничении энергоресурса получили 4717 потребителей, задолженность которых за 6 месяцев 2018 года достигла почти 62 миллионов рублей. Более 1700 абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» были отключены от электроэнергии.
Стоит отметить, что почти 40% абонентов, получивших уведомления, рассчитались с энергосбытовой компанией, перечислив в счет погашения задолженности 24,3 миллиона рублей.
«Вопрос о том, что же мешает волгоградцам оплачивать счета вовремя, не дожидаясь получения уведомлений об ограничении, остается неясным. К сожалению, некоторым недобросовестным потребителям и предупреждения – уведомления недостаточно, а только крайние меры воздействия со стороны энергетиков, такие как отключение от электроэнергии, побуждают платить по счетам», — отмечают в компании.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает жителей региона, имеющим задолженность за свет о том, что они могут не только остаться без энергоснабжения, но и понести дополнительные затраты, связанные с судебными расходами, пенями, штрафами, а также с оплатой работ по отключению/подключению электроэнергии.
Во избежание всех этих неприятностей энергетики призывают не копить долги и вовремя оплачивать квитанции. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе в Личном кабинете, на сайте компании energosale34.ru.
Список адресов должников можно посмотреть здесь.

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