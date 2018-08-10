«Волгоградэнергосбыт» опубликовал новый список адресов должников





ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает публиковать список адресов, по которым живут должники по оплате за потребленную электроэнергию.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании, за первые полгода в Волгоградской области уведомления об ограничении энергоресурса получили 4717 потребителей, задолженность которых за 6 месяцев 2018 года достигла почти 62 миллионов рублей. Более 1700 абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» были отключены от электроэнергии.

Стоит отметить, что почти 40% абонентов, получивших уведомления, рассчитались с энергосбытовой компанией, перечислив в счет погашения задолженности 24,3 миллиона рублей.

«Вопрос о том, что же мешает волгоградцам оплачивать счета вовремя, не дожидаясь получения уведомлений об ограничении, остается неясным. К сожалению, некоторым недобросовестным потребителям и предупреждения – уведомления недостаточно, а только крайние меры воздействия со стороны энергетиков, такие как отключение от электроэнергии, побуждают платить по счетам», — отмечают в компании.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает жителей региона, имеющим задолженность за свет о том, что они могут не только остаться без энергоснабжения, но и понести дополнительные затраты, связанные с судебными расходами, пенями, штрафами, а также с оплатой работ по отключению/подключению электроэнергии.

Во избежание всех этих неприятностей энергетики призывают не копить долги и вовремя оплачивать квитанции. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе в Личном кабинете, на сайте компании energosale34.ru.