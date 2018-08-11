







Собственники квартир в доме 7а по улице Порт-Саида два года ведут борьбу со своим соседом, который под видом обычного капитального ремонта жилища, как они предполагают, проводит в своей трехкомнатной квартире странные преобразования. Жильцы убеждены, что глобальная реконструкция в отдельно взятой квартире несет потенциальную угрозу всем жильцам дома. В связи с этим, сообщает ИА "Высота 102", они направили многочисленные коллективные жалобы во все надзорные органы региона, в администрацию Центрального района Волгограда, а также в приемную президента России. В своих обращениях они указывали, что по многочисленным признакам есть основания подозревать, что идет активное строительство в квартире девятиэтажного дома майнинговой фермы (помещения, заставленного мощной техникой для производства криптовалюты - прим. ред. ИА "Высота 102").









Соседи забили тревогу еще в 2016 году после того, как из подвала от общедомового электрощитка до квартиры на 8 этаже был протянут индивидуальный силовой кабель, расчетная мощность которого составляет 14 кВт, что равнозначно почти 64 амперам тока. Для сравнения, с учетом возросшего в наши дни энергопотребления предельным для жилых помещений являются 25 ампер. Жильцы попытались найти ответ на вопрос: "Что происходит? На каком основании и для каких целей проведен мощный кабель?" у председателя правления ТСЖ Ирины Бабачанах. Но та попыталась заверить, что у них нет никакого повода для беспокойства. Как позже выяснилось, именно она в 2016 году, не заморачиваясь положенным по закону проведением общего собрания жильцов,

выдала разрешение ТСЖ "Престиж" владельцу квартиры на прокладку кабельной линии от вводно-распределительного устройства. В связи с этим прокуратурой Центрального района в мае этого года в адрес председателя правления ТСЖ "Престиж" было внесено представление.













Никак не отреагировало правление ТСЖ и на поток жалоб жильцов, когда в "нехорошей" квартире с использованием мощной техники стали крушить стены. Да с таким энтузиазмом, что в результате реконструкции дала трещину чугунная канализационная труба, из-за чего были залиты две квартиры. ТСЖ течь устранило, но составить акт, чтобы жильцы пострадавших квартир смогли за счет виновных возместить ущерб от протечки, отказалось.

Из ответа администрации Центрального района и Госжилнадзора следовало, что перепланировка квартиры проводится без разрешения органов исполнительной власти. Владелец квартиры Илья Кузнецов попытался в апреле этого года согласовать самовольную реконструкцию квартиры, проведенную в 2017 году, но получил отказ администрации Центрального района и уведомление в 30-дневный срок привести квартиру в первоначальное состояние. Но владелец квартиры восстанавливать первоначальный облик жилища не спешит. Он предпринял попытку через суд узаконить перепланировку.

"Мы догадываемся, какие аргументы намерен в суде предъявить Кузнецов, - говорит одна из жителей дома Наталья Корнева. - После многочисленных жалоб мы добились проведения прокурорской проверки квартиры Кузнецова с представителями различных ведомств. Нас удивил тот факт, что к межведомственной проверке представителей госструктур привлекли для оценки безопасности самовольной перепланировки специалиста коммерческой структуры. Это значит, что Кузнецов заказал фирме заключение и, следовательно, его оплатил. Абсолютно логично, что в результате родилось заключение представителя фирмы, которое выгодно заказчику услуги Кузнецову о том, что техническое состояние квартиры после планировки соответствует всем нормам безопасности. Но мы не уверены, что у этого специалиста есть соответствующая лицензия на проведение такого рода экспертиз. И мог ли заказанный специалист быть объективен при вынесении вердикта? Мы полагаем, что и в суде Кузнецов, прикрываясь этим заключением, будет добиваться признания законной самовольной перепланировки".













При проведении той проверки в состав комиссии были включены и мятежные жители подъезда. Но хозяин квартиры наотрез отказался пускать их к себе. Но перед тем, как перед носами соседей захлопнулась дверь, им удалось кое-что разглядеть.

"В период проведения работ по перепланировке в эту квартиру была завезена грузовая машина производственных вентиляционных труб. В открытую дверь мы увидели, что эти трубы в несколько рядов сейчас "украшают" капитальную стену, разделяющую два подъезда нашего дома. И от этой вентиляционной установки расходятся мощные электрические провода. Кроме того, с улицы видно, что в капитальной стене дома со стороны лоджии пробито два больших сквозных отверстия, как мы полагаем, для вывода труб принудительной вытяжной вентиляции. И трубы большого диаметра сквозь окна можно увидеть, потому что они идут по периметру потолка квартиры", - поделилась увиденным соседка Кузнецова Светлана Гусева.

В заключение прокурорской проверки упоминалось о том, что Кузнецов представил документы на приборы в квартире -вентиляционную установку с рекуперацией теплоты "Daikin VAM250FC" и кондиционер "Daikin FBA50A/ARXS50L" с лукавым выводом сотрудника Госпожнадзора: "данное оборудование может использоваться при эксплуатации квартир". Жильцы на сайте продавца оборудования выяснили, что предназначено оно для использования в производственных помещениях.

Жильцы дома не утверждают, а предполагают, что силовой кабель и мощная вентиляция необходимые составляющие при создании майнинговой фермы. Но что не вызывает у них сомнения, так это то, что по многим признакам жилая квартира превращается в производственное помещение.

Илья Кузнецов заявил, что считает заявления своих соседей абсурдными и клеветническими.

"Оборудование принудительной вентиляции для того, чтобы воздух в доме соответствовал санитарным нормам для жилых помещений. У меня маленький ребенок, и я хочу чтобы он дышал свежим воздухом. А силовой кабель необходим для бойлера, потому что горячей воды никогда не было и нет, а у нас изношенные электросети и чтобы старую сеть не перегружать, я отдельный кабель провел. Чтобы в бойлере греть самостоятельно. Это клевета, что у меня в квартире организуется производственное помещение, что несущие конструкции в здании были нарушены. Перепланировка несущих конструкций не задела, это подтвердили проверки. Сейчас я готовлю иск о клевете и все ложные заявления будут к нему приобщены. У меня нет разрешения на перепланировку, администрация отправила меня в суд, чтоб узаконить. Мы узаконить перепланировку не можем из-за того, что они все пишут жалобы. Мы не можем закончить ремонт, живем с ребенком на съемной квартире, переплачиваем деньги, - заявил Илья Кузнецов.

Председатель правления ТСЖ "Престиж" назвала жителей подъезда "сумасшедшими" (о чем свидетельствует диктофонная запись разговора). По ее мнению, несмотря на то, что все решения по квартире Кузнецова принимались без учета мнения общего собрания собственников жилья дома, в ТСЖ "Престиж" по мнению председателя правления все в полном порядке.

После того, как делегаты мятежного подъезда побывали на личном приеме прокурора области, дело сдвинулось с мертвой точки. Недавно был демонтирован силовой кабель от подвала до квартиры Кузнецова. Но соседи не спешат праздновать победу. Вскоре состоится суд по иску Кузнецова, который может узаконить самовольную перепланировку. К слову, администрация Центрального района Волгограда подала в суд встречное исковое заявление о приведении данной квартиры в первоначальное состояние. Заседание назначено на 29 августа.

Как сообщили жильцы дома, после демонтажа силового кабеля участникам сопротивления начали гнусно мстить. Одной из соседок "случайно" электрики умудрились перерезать висящий особнячком телефонный кабель, другой - вымазали фекалиями кнопку звонка и почтовый ящик. По данным случаям жители написали заявления в соответствующие инстанции. Пострадавшие полагают, что это месть за отстаивание права жить в своем безопасном доме.



