Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева высказалась 8 августа на информационном портале PNS о пенсионной реформе, подчеркнув, что она «сейчас в волгоградском регионе каждый день проводит встречи с людьми и объясняет языком цифр». Приводим ее текст без купюр.

«Возраст — это лишь часть предложения, а вопрос в том, нужно что-то менять или нет. Поэтому если на референдуме зададут вопрос, хотите или нет, думаю, это будет неправильно. Для того, чтобы определиться, нужны не эмоции, а фактура. А фактура сегодня такова, что я лично еще не встречала такого человека, который бы сказал, что сегодняшняя пенсионная система у нас справедливая.

Например, тот, кто ни дня не работал, и тот, кто проработал всю жизнь, получают одинаковую поддержку от государства, одинаковую пенсию — это же несправедливо. Я считаю несправедливым, когда я в 2034 году будут уходить на пенсию, родив единственного ребенка — она, получается, будет кормить не только меня, но и еще трех человек, то есть, она будет работать одна, а с нее будут брать за пенсионное обеспечение четырех человек.

Одновременно некоторые политические партии занимаются пиаром. От чего они защищают людей — от того, что скоро придет время, когда государство не сможет выплачивать пенсии? Перед проведением референдума все должны знать, о чем идет речь. Я сейчас в Волгоградском регионе каждый день провожу встречи с людьми и объясняю языком цифр: например, в 1941 году накануне войны было 4 млн пенсионеров, в 1956 году 18 млн пенсионеров, в сегодня при 146 млн населения 46 млн пенсионеров, при этом почти 30 млн — самозанятые, которые не платят ни налоги, ни в пенсионный ни в фонд обязательного медицинского страхования.

Мое поколение людей 70-ых годов жило в 90-е и не знало, будет ли страна при Ельцине, мы не рожали детей, у нас по одному ребенку. Нас наши дети смогут обеспечить пенсионно? Потом все говорят: да, мы это понимаем, но когда женщинам прибавляют 8 лет, а мужчинам 5, давайте не так резко, давайте обсудим открыто, понятно, и правильно народ говорит.

А референдум — это один вопрос, за или против, но за что, это же не билет ЕГЭ, где предоставляется несколько вариантов ответа. Там будет только один вопрос, а люди выступят против, но против чего? Объяснить не могут.

Поэтому если кто-то считает, что «Единая Россия» хочет принять законопроект во вред себе и государству, это просто дешевый и яркий популизм, иногда людям такое нравится, особенно на фоне грядущих выборных кампаний во многих регионах, политические партии спекулируют на этом.

Но никто не вспомнил, от чего мы ушли в 90-е и к чему мы сегодня пришли, и что ожидается в будущем. И мы говорим людям, если мы этого сегодня не сделаем (а реформа — это не политика, это чистая экономика), то в 2034 году, когда начнутся проблемы, опять будет плохим кто — только правительство, и никто не вспомнит тех, кто выступал против закона».

Отметим, что читатели данного агентства в большинстве своем не поддержали мнение госпожи Гусевой, посоветовав ей «не считать людей дураками, а себя шибко умной». Подробно читать здесь.



