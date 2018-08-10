Происшествия

Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской области

Происшествия 10.08.2018 09:26
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10.08.2018 09:26


Один человек погиб и один пострадал при пожаре в станице Суводская Дубовского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар вспыхнул в доме на улице Почтовой. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру пожарно-спасательной службы в 17:52. К моменту прибытия пожарных расчетов из поселка Горный Балыклей дом был полностью охвачен пламенем. От огня пострадал 81-летний мужчина, однако жизнь 75-летней пенсионерки спасти на удалось. По мнению специалистов, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. 

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