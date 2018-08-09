В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушками





Один человек попал в больницу в результате аварии во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось сегодня в 12:25. По предварительным данным, водитель Лады “Самары” при повороте врезался в “девятку”, которую отбросило на “Hyundai Solaris”.

Как стало известно информагентству, при столкновении травмы получил 42-летний водитель “девятки”. Пострадавший госпитализирован в Михайловскую ЦРБ. Также небольшую рану колена получила 54-летняя женщина. Она отказалась от медпомощи в больнице.

Информация о причинах и обстоятельствах случившегося уточняется.