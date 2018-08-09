В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцах





Пожилую женщину-инвалида Марию Николаевну Полетаеву ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 84-летняя жительница Краснооктябрьского района ушла из дома в воскресенье, 5 августа. До сих пор от нее нет никаких известий.

Пропавшей на вид 80-85 лет, ее рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие, при ходьбе сутулится. Была одета в теплую куртку желтого цвета, черные брюки, белые сланцы, в волосах был ободок.

Всех, кому известно ее о местонахождении полиция просит сообщить об этом по телефону “02”.



