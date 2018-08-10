В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного суда

Общество 10.08.2018 08:04
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10.08.2018 08:04
Ни одной заявки не было подано на аукцион по приобретению служебного жилого помещения для арбитражного суда Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в арбитражном суде намеревались приобрести за 7,8 миллиона рублей квартиру площадью не менее 90 кв.м. в доме, построенном не ранее 2015 года. «Первый и последний этаж не предлагать» - еще одно требование так и не состоявшейся закупки. Среди условий, которые выдвигались потенциальным участникам – расположение дома на расстоянии не более 4 километров от здания арбитражного суда и в районе с развитой инфраструктурой (магазины, поликлиника, остановка общественного транспорта). Также в доме должны быть подъезды для легкового транспорта, парковка или подземный паркинг.
Источник финансирования закупки – федеральный бюджет. Для определения средней цены квартиры использовались цены на жилье стоимостью от 10 до 6 миллионов рублей.
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