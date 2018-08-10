В Волгограде не нашлось квартиры для арбитражного суда









Ни одной заявки не было подано на аукцион по приобретению служебного жилого помещения для арбитражного суда Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в арбитражном суде намеревались приобрести за 7,8 миллиона рублей квартиру площадью не менее 90 кв.м. в доме, построенном не ранее 2015 года. «Первый и последний этаж не предлагать» - еще одно требование так и не состоявшейся закупки. Среди условий, которые выдвигались потенциальным участникам – расположение дома на расстоянии не более 4 километров от здания арбитражного суда и в районе с развитой инфраструктурой (магазины, поликлиника, остановка общественного транспорта). Также в доме должны быть подъезды для легкового транспорта, парковка или подземный паркинг.

Источник финансирования закупки – федеральный бюджет. Для определения средней цены квартиры использовались цены на жилье стоимостью от 10 до 6 миллионов рублей.



