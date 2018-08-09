Выборы

В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатов

Выборы 09.08.2018 16:34
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09.08.2018 16:34


Начальник волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального сходит с предвыборной дистанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском территориальном избиркоме, самовыдвиженцу по одномандатному округу №10 Центрального района Алексею Волкову отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей в его поддержку. К такому выводу члены окружной избирательной комиссии пришли по итогам проведенной визуальной проверки подписных листов, а также на основании заключений экспертов-почерковедов и других компетентных органов.
Всего Волков предоставил в ТИК 206 подписей при необходимых 188 (0,5% от общего количества избирателей округа).
По одномандатному округу №10 Центрального района среди зарегистрированных кандидатов – руководитель МБУ «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов («Единая Россия) и безработный Алексей Пшеничный (ЛДПР). На минувшей неделе с дистанции сошла кандидат от КПРФ Елена Мелихова. Избирательная комиссия уличила действующую народную избранницу в наличии фальшивого диплома о высшем образовании. Список претендентов на мандат по этому округу может еще измениться – в избиркоме завершается этап регистрации кандидатов.
Ранее председатель ТИК Дзержинского района, которая исполняет полномочия горизбиркома, Андрей Спиричев пояснял информагентству, что в первую очередь при проверке подписных листов обращается внимание на достоверность сведений (имя и фамилия, адрес регистрации). Для сверки данных используется система «ГАС Выборы», на помощь в спорных ситуациях по соответствующему запросу приходят также органы внутренних дел. Кроме того, члены комиссий обращают внимание на правильность написания сведений, наличие исправлений. «Список предъявляемых требований большой. Проводимая работа – достаточно кропотливая», - пояснил председатель ТИК.
Недопонимания с избиркомом у Алексея Волкова начались с самого начала предвыборной кампании. Так, месяц назад избирком признал незаконными и запретил распространение изготовленные им 5000 листовок и 500 визиток. Однако на фоне проблем с правоохранительными органами незадавшаяся избирательная компания сподвижника Навального – сущие пустяки. Напомним, Волкова обвиняли в реабилитация нацизма. Уголовное дело по статье 354.1 было возбуждено в прошлом году после скандальной истории с разукрашенной на страницах соцсетей в зеленый цвет скульптурой «Родина-мать зовет!». Как установили правоохранители, фотография была загружена в сеть с гаджетов, принадлежащих Волкову.
В июне текущего года стало известно, что Волкову грозит обвинение в более тяжком преступлении. Уголовное дело из суда вернули в прокуратуру. По мнению областного суда, Волкову следует инкриминировать ст.244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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