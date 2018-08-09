В Волгограде нашли новые места для празднования Дня города

Общество 09.08.2018 15:43
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09.08.2018 15:43
Празднование Дня города в Волгограде по традиции пройдет на площадках в различных районах города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на программу праздничных мероприятий, опубликованную на сайте администрации города, впрочем, появились и новые адреса, где состоятся фестивали, конкурсы и выступления творческих коллективов. В частности, в Центральном районе города определены такие площадки, как парк около подножия Мамаева кургана, территория около интерактивного музея «Россия – моя история», также будут задействованы площадь Павших борцов, Комсомольский сад. Например, залпы праздничного фейерверка прозвучат рядом с музеем в пойме реки Царица 1 сентября в 22-00. Смена традиционного места празднования Дня города – на Центральной набережной – связана с реконструкцией этой площадки.
Праздничные мероприятия начнутся в Волгограде уже во второй половине августа и охватят всю территорию с севера на юг. В каждом районе горожан будут ждать в парках, скверах, на набережных.
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