Полку убыло: Волгоградскую область чаще покидают, чем выбирают

Аналитика 09.08.2018 15:56
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09.08.2018 15:56
За январь-июнь 2018 года в Волгоградскую область прибыло 27,9 тыс. человек, выбыло из области 30,9 тыс. человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, миграционный прирост отмечен в Городищенском, Камышинском, Кумылженском, Среднеахтубинском и Урюпинском муниципальных районах, в городских округах г. Камышин и г. Фролово. В Волгограде больше всего переселенцев оседает в Ворошиловском, Советском и Тракторозаводском районах.
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