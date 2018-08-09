Общество 09.08.2018 14:50
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09.08.2018 14:50
Волгоградский областной суд обязал городскую администрацию снести аварийный дом №5 на улице Слепцова в Советском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, областная инстанция оставила в силе такое решение Центрального районного суда.
Как показала проверка, дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2011 году. К 2017 году его полностью расселили и сейчас строение пустует. В то же время, дом расположен рядом с дорогой с интенсивным движением. А это создает угрозу жизни и здоровью людей. Решение суда взято городской прокуратурой на контроль.
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