«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам





Проблему легализации теневой экономики на конкретном вопиющем примере подняли в реготделении «Опоры России». Как сообщает ИА «Высота 102», яркой иллюстрацией разгула в городе-герое теневого бизнеса явился рыночный комплекс в 503-ем квартале Кировского района Волгограда, существующий на протяжении 9 последних лет на абсолютно незаконных основаниях. Причем торговые объекты не спрятаны в удаленном уголке района, а находятся на виду — прямо у Второй Продольной магистрали. Председатель реготделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Андрей Удахин назвал ситуацию просто вопиющей.

На лицо шокирующие факты. На данный момент рыночный комплекс, принадлежащий некой гражданке Тарасовой, состоит из трех объектов — мясной, молочной лавок и павильона «Крестьянское подворье». При этом право собственности у волгоградки есть только на крохотный частный домик площадью 16 квадратных метров на данной территории. Все остальное — вне закона.

По мнению представителей общественной организации, в месяц популярная торговая площадка, но при этом незаконная, на которой места арендуют около 70 торговцев, приносит своим владельцам не менее 1 млн рублей дохода. Еще порядка 150 тысяч рублей выручки, по примерным подсчетам, собственник может получать с граждан (по большей части пенсионеров), торгующих на прилегающей территории с лотков и табуреток. Член совета реготделения «Опоры России», предприниматель Михаил Гаранин задался вопросом безопасности продукции, прежде всего мясной, которую реализуют на этом рынке. Проходит ли товар санитарно-эпидемиологическую проверку — по мнению коммерсанта, большой вопрос.

Наведением порядка на этой площадке власти города занялись в минувшем году. Так, в декабре прошлого года администрацией Кировского района было издано распоряжение о демонтаже самовольных построек, расположенных на земельном участке по ул.Плановой, 39А и 41. Площадь строений, которые должны были пойти под снос, составила 1200 квадратных метров.

За последние месяцы собственник очистил от самостроев только 400 квадратных метров. Правда, параллельно с демонтажом бодрыми темпами возвели новый павильон примерно такой же площадью, получивший название «Крестьянское подворье». В настоящее время здесь торгует около полусотни человек.





В январе и мае текущего года решением Кировского районного суда были удовлетворены иски администрации района о демонтаже мясной лавки недостроенного здания магазина, а также признания отсутствующим на них права собственности. В июле текущего года также решением Кировского районного суда были удовлетворены иски прокуратуры о признании отсутствующим на павильон «Крестьянское подворье» права собственности.

Однако на сегодняшний день судебные акты не исполнены — сооружения по-прежнему на месте и благополучно ежедневно работают. В мае полиция возбудила уголовное дело — ведется следствие.









Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации города Анна Елисеева признала, что нужно усиливать работу по выявлению нелегальных торговых площадок, потому что для бюджета Волгограда это большие потери. «Даже на этом конкретном примере мы это ярко наблюдаем», — отметила Елисеева.

За семь месяцев текущего года районными администрациями легализовано свыше 3800 предпринимателей, которые занимались незаконной торговлей и порядка 8,5 тысячи граждан, которые арендовали места на стихийных рынках. С начала года принято решение о сносе 150 самовольных коммерческих объектов, из которых 120 уже демонтировано. Проводимая чиновниками работа по выведению на чистую воду «серых» торговцев до конца года по планам администрации принесет в бюджет города около 53 млн рублей.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова, выступая на круглом столе, отметила, что если местные жители нуждаются в рынке на данной территории, то он здесь должен остаться, но работать на законных основаниях и в едином конкурентном поле с остальными предпринимателями.

«Пока же бюджет теряет в год 12 млн рублей и объекты продолжают разрастаться. Это циничный и демонстративный вызов всем нам— власти, правоохранительным органам и предпринимательскому сообществу», — возмутилась бизнес-омбудсмен. Устинова подчеркнула, что тема остается у нее на контроле и предложила через месяц администрации города и района вновь собраться по данному вопросу. «Эту проблему, безусловно, нужно довести до логического конца — это вопрос чести», — заключила правозащитница.











