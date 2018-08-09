Телеком

«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатно

Телеком 09.08.2018 14:41 Реклама
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09.08.2018 14:41


С начала 2018 года более 2000 семей ЮФО и СКФО обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, при покупке камеры до конца 2018 года абонент получает услугу «Видеонаблюдение» в подарок на 12 месяцев.
Напомним, сервис позволяет удаленно контролировать происходящее в доме и, по желанию, во дворе, благодаря компактной HD-видеокамере. Это большая помощь для семей с детьми, пожилыми родителями, для людей с ограниченными физическими возможностями, для тех, кто сильно загружен на работе или постоянно находится в разъездах.
Изображение с камеры доступно в реальном времени с компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Достаточно установить приложение «Умный дом» или зайти на сайт
Запись хранится в облаке «Ростелекома» в течение 7 дней, и пользователь может вернуться к интересующему моменту, сохранить видео или создать ролики длиной до 30 минут. Приложение позволяет настроить уведомления на смартфон о посторонних звуках, при начале движения в кадре, перекрытии обзора и отключении питания камеры.
Гибкость вариантов использования в сочетании с легкостью установки видеокамеры по Wi-Fi, простотой настройки и управления пользовательского аккаунта привлекает людей даже без особых технических знаний. А самое главное – сервис отличается высокой надежностью. Для передачи видеоданных используется защищенная сетевая инфраструктура компании.
Чтобы подключить услугу, надо зайти на сайт, выбрать камеру и условия оплаты. Курьер бесплатно привезет ее по указанному в заявке адресу в удобное для клиента время. 

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