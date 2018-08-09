Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде

Два человека погибли в результате пожара в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание произошло в одной из квартир дома №4 по улице Козловской. Сообщение о пожаре поступило в 12:45.

На место прибыли пожарные расчеты ПСЧ №20. Около 13:00 огонь был потушен. Как уточнили информагентству источники в экстренных службах, от отравления продуктами горения погибли двое мужчин 70 и 45 лет.



