Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде

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Происшествия 09.08.2018 14:19
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09.08.2018 14:19
Два человека погибли в результате пожара в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание произошло в одной из квартир дома №4 по улице Козловской. Сообщение о пожаре поступило в 12:45.
На место прибыли пожарные расчеты ПСЧ №20. Около 13:00 огонь был потушен. Как уточнили информагентству источники в экстренных службах, от отравления продуктами горения погибли двое мужчин 70 и 45 лет.
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