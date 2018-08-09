В Волгоградской области создают конные отряды для поиска пропавших





Конно-оздоровительный клуб «Солнечная долина», который находится в Волго-Ахтубинской пойме, совместно со всероссийским поисковым отрядом «Лиза Алерт» будет бесплатно стажировать волонтеров-всадников из разных районов Волгоградской области, которые при необходимости будут участвовать в поисках пропавших людей. По данным агентства социальной информации, сообщает ИА «Высота 102», на первом тренинге подготовку прошли 30 наездников и 6 лошадей. Стать добровольцем конного поискового отряда может любой желающий старше 18 лет, предпочтение отдается уже имеющим навыки верховой езды.

Участников научат свободно перемещаться верхом на лошади по степной и пересеченной местности, наблюдать за реакцией животного в процессе поиска, а также работать с картами, GPS-навигацией и рацией. Необходимые технические навыки по организации зоны поиска, разбивке ее на квадраты, ориентированию на местности помогут отрабатывать специалисты Краснослободского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«Для более эффективного поиска людей нужно иметь ресурсы в каждом районе Волгоградской области, — говорит учредитель конного экоцентра «Солнечная долина» Алина Зевакина. — Наш центр расположен в Краснослободске, и если «потеряшка» будет, например, в Урюпинске, везти лошадь на коневозе придется 6 часов – слишком большая потеря времени. Есть планы обзванивать частных коневладельцев и конные клубы, фермерские хозяйства в районах области, которые согласны участвовать в поиске или предоставлять животных волонтерам. Создание единой базы в регионе позволит нам сэкономить время для поисков».

Для поисковых операций подбираются спокойные, доброжелательные к людям лошади, способные идти по заданному маршруту на открытой местности. Лошади признаны эффективными помощниками в поиске людей в степной местности. Обладая острым слухом и обонянием, они быстрее наездника могут обнаружить человека, который еще жив. Животное способно преодолевать узкие просеки, небольшие буераки, заводи и другие природные препятствия, с которыми не справится техника. На лошади теоретически возможно организовать поиск на фермерском поле, куда точно не пустят транспорт. Подобный случай произошел недавно в Липецке: ребенка, заблудившегося в поле подсолнухов, спасти не успели. Поиски на квадроцикле владелец земельного участка запретил, не дала результатов и съемка с квадрокоптера.

Конные подразделения формируются с 2018 года, они уже успешно работают в Подмосковье, Сочи, Саратовской и Ростовской областях, подчеркнули в клубе.

Фото: экоцентр «Солнечная долина».