В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора









По 500 тысяч рублей штрафа заплатят две управляющие компании, руководители которых дали взятку главному специалисту инспекционного отдела "Жилищная инспекция Волгограда" за формальную проверку технического состояния многоквартирных домов и не указание в актах всех выявленных нарушений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья судебного участка № 92 по иску прокуратуры. Факт коррупции был выявлен в ходе надзорной проверки. Было установлено, что руководители указанных коммерческих фирм через посредника передали главному специалисту инспекционного отдела жилинспекции 30 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ), находится на рассмотрении в суде. Уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций, дававших взятки, прекращены в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.



