Борьба с коррупцией

В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора

Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
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09.08.2018 13:11



По 500 тысяч рублей штрафа заплатят две управляющие компании, руководители которых дали взятку главному специалисту инспекционного отдела "Жилищная инспекция Волгограда" за формальную проверку технического состояния многоквартирных домов и не указание в актах всех выявленных нарушений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья судебного участка № 92 по иску прокуратуры. Факт коррупции был выявлен в ходе надзорной проверки. Было установлено, что руководители указанных коммерческих фирм через посредника передали главному специалисту инспекционного отдела жилинспекции 30 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ), находится на рассмотрении в суде. Уголовные дела в отношении руководителей коммерческих организаций, дававших взятки, прекращены в связи деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступления.

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