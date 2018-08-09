Шпионские штучки: в Волгоградской области ростовчанина осудили за вымогательство взятки у полицейского





К 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима осужден в Иловлинском районе 35-летний житель Ростовской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ - незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мелкое взяточничество и вымогательство.

По материалам дела, летом 2017 года осужденный в одном из торговых центров Москвы приобрел двое наручных часов и устройство в виде автомобильного ключа, оснащенных функциями акустической записи. При этом мужчине было достоверно известно, что такие устройства относятся к категории специальных технических средств, а их покупка уголовно наказуема.

9 августа 2017 года, проезжая на личном автомобиле по федеральной автодороге "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области ростовчанина остановили сотрудники ДПС, которые указали водителю на сильное загрязнение государственного регистрационного знака его машины.

За непривлечение к административной ответственности по данному факту злоумышленник решил дать полицейскому взятку в размере полутора тысяч рублей. Осужденный зафиксировал разговор о незаконном вознаграждении с сотрудником ГАИ на свои наручные часы, а затем стал вымогать с него 970 тысяч рублей за нераспространение этой записи. Страж порядка незамедлительно сообщил о происходящем вышестоящему руководству. В итоге злоумышленника задержали. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Иловлинского района.



