Расследования

Шпионские штучки: в Волгоградской области ростовчанина осудили за вымогательство взятки у полицейского

Расследования 09.08.2018 12:44
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09.08.2018 12:44


К 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима осужден в Иловлинском районе 35-летний житель Ростовской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ - незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мелкое взяточничество и вымогательство.
По материалам дела, летом 2017 года осужденный в одном из торговых центров Москвы приобрел двое наручных часов и устройство в виде автомобильного ключа, оснащенных функциями акустической записи. При этом мужчине было достоверно известно, что такие устройства относятся к категории специальных технических средств, а их покупка уголовно наказуема. 
9 августа 2017 года, проезжая на личном автомобиле по федеральной автодороге "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области ростовчанина остановили сотрудники ДПС, которые указали водителю на сильное загрязнение государственного регистрационного знака его машины.
За непривлечение к административной ответственности по данному факту злоумышленник решил дать полицейскому взятку в размере полутора тысяч рублей. Осужденный зафиксировал разговор о незаконном вознаграждении с сотрудником ГАИ на свои наручные часы, а затем стал вымогать с него 970 тысяч рублей за нераспространение этой записи. Страж порядка незамедлительно сообщил о происходящем вышестоящему руководству. В итоге злоумышленника задержали. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Иловлинского района.
 

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