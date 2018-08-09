Вдова погибшего в Южной Осетии волгоградца Дениса Ветчинова: «Когда ранили его друга, я просила мужа уйти на гражданку"
Общество 09.08.2018 13:00
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09.08.2018 13:00
Сегодня на Димитриевском кладбище в Волгограде почтили память погибшего десять лет назад в Южной Осетии майора Дениса Ветчинова. Как сообщает ИА «Высота 102», о Герое России вспомнили не только его родители, вдова Екатерина и дочка Маша, но и сослуживцы, жители города. Денис Ветчинов погиб 9 августа во время проведения операции по принуждению к миру Грузии, которая напала на села Южной Осетии. Денис Ветчинов ценой своей жизни спас журналистов федеральных СМИ, которые освещали те трагические события.
Среди них был и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который тогда получил ранение в ногу. Александр Сладков признался, что семья Дениса стала для него родной. «Маму Дениса я называю мамой Любой, моя мама молится за него. Мы перекинулись всего парой слов с ним, но он закрыл нас собой и спас ценой своей жизни», - сказал Александр. Екатерина, вдова Дениса, призналась, что, когда в Чечне ранили друга мужа, она испугалась и просила его или перевестись в другой город, или вовсе уйти на гражданку. «Я не трус и люблю свою службу», - тогда ответил Денис.
Горы цветов возложили пришедшие на кладбище к могиле Дениса Ветчинова. Память Героя России почтил торжественный караул оружейными залпами.
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