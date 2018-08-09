Жилой район «Дубовая роща» в г. Котельниково
В Котельниково Волгоградской области приступили к строительству физкультурно-оздоровительного центра
Общество 09.08.2018 12:50
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09.08.2018 12:50
В городе Котельниково Волгоградской области приступили к подготовительным работам на строительной площадке первого из трех спортивных объектов. Работы по проектированию современного спортивного центра на территории жилого района «Дубовая роща» выполнила компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, будущий спорткомплекс будет представлять собой три отдельно стоящих здания: физкультурно-оздоровительный центр, бассейн для плавания и ледовая арена. Решение о включении спортивных объектов в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» было принято на совещании представителей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», АО «МХК «ЕвроХим» и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.
После разработки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» проектно-сметная документация объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г. Котельниково. Физкультурно-оздоровительный центр» передана в администрацию Котельниковского муниципального района, которая и будет осуществлять функции заказчика при строительстве центра в рамках государственной программы. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» будет выполнять функции строительного контроля.
Подрядчик на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного центра определен на состоявшемся в июле аукционе, который администрация Котельниковского муниципального района провела на Национальной электронной площадке.
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