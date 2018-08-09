Президент России назначил троих судей в Волгоградской области

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении судей в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, в том числе и в Волгоградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ИА «Высота 102». Перестановки произошли в судах Красноармейского, Советского районов и арбитражном суде. Так, судьей Красноармейского райсуда Волгограда назначена Оксана Рассказова, Советского – Елена Бортовая, арбитражного – Екатерина Бударина.

Назначения судей прошли по всей России, в документе перечислено более двухсот фамилий.