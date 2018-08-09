Экономика 09.08.2018 10:47
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09.08.2018 10:47
Задолженность по налогам в сумме 424 миллиона рублей взыскана с АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" в полном объеме. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по Волгоградской области.
Неуплаченная в бюджет сумма была выявлена в результате выездной налоговой проверки. Основная часть долга приходилась на налог на прибыль организаций. По данным налоговиков, суть выявленной на предприятии схемы заключалась в умышленном увеличении расходов на суммы процентов и курсовых разниц по кредиту, фактически не используемому для осуществления деятельности предприятия. Данная схема также позволила налогоплательщику завысить сумму убытка в проверяемый период на 1,2 млрд рублей с целью уменьшения налога на прибыль к уплате в бюджет в последующих периодах.
Выводы налогового органа о наличии значительных сумм неуплаченных комбинатом налогов были поддержаны судами двух инстанций. Таким образом, на сегодняшний день по результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов Волгоградской области в бюджет Российской Федерации дополнительно поступило с начала года более 2,5 млрд рублей.
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