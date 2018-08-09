Общество 09.08.2018 10:12
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09.08.2018 10:12
Жителям села Солонка Нехаевского района Волгоградской области муниципальное казенное учреждение "Солонский многофункциональный центр" поставляло питьевую воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, по факту выявленных нарушений МКУ "Солонский МЦ" привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства). Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.
Также в Нехаевский районный суд было подано исковое заявление о возложении обязанности обеспечить водоснабжение населения с. Солонка питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН. суд обязал МКУ "Солонский МЦ" выполнить требования Роспотребнадзора в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Пока у муниципального учреждения есть время, чтобы обжаловать решение суда.
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