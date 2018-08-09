Волгоград прощается с атрибутикой ЧМ-2018

Общество 09.08.2018 08:28
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09.08.2018 08:28
До 10 августа в Волгограде будут демонтированы 340 рекламных конструкций, установленных перед проведением чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 221 тысяча рублей. Работы признаны срочными, поэтому закупка была произведена у единственного поставщика – ООО «Выгода-Сервис». Футбольная атрибутика должна исчезнуть с улиц города до 10 августа.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что некоторые элементы украшения города к чемпионату уже пришли в негодность. Так, испытание ветрами и дождем не выдержали установленные на тропе болельщиков флаги с изображением символа мундиаля – волка Забиваки.
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