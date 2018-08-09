В Волгограде глава ТСЖ ответит за неисполнение 17 судебных решений

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Происшествия 08.08.2018 23:00
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08.08.2018 23:00
Председатель ТСЖ в Волгограде стал фигурантом уголовного дела за неисполнение 17 судебных решений. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, в Краснооктябрьском районном отделе УФССП находится 17 исполнительных производств в пользу организаций коммунального хозяйства на общую сумму 1,6 миллиона рублей. По данным приставов, задолженность образовалась в результате несвоевременной оплаты коммунальных услуг председателем ТСЖ, который, как отмечается, "складывал себе в карман все платежи жителей многоквартирного дома". После возбуждения исполнительных производств должник скрывался и злостно уклонялся от исполнения решений суда. Уголовное дело возбуждено в отношении председателя ТСЖ по факту совершения им 17 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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