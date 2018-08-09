



Поражением завершилась выездная игра волгоградского “Ротора”, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча в рамках 5 тура ФНЛ-Олимп Первенства России по футболу прошла в Курске на домашнем поле команды “Авангард”.

В начале матча волгоградцы играли почти на равных. Однако на 39 минуте полузащитник хозяев Вадим Стеклов забил гол и вывел “Авангард” вперед. Пропущенный мяч подстегнул футболистов “Ротора”, но забить ответный гол они не смогли.

Второй тайм также начался с атак “Ротора”, и опять результата они не принесли, хотя волгоградцы боролись до конца и создавали опасные моменты у ворот курян. Впрочем, хозяева поля в долгу так же не оставались. Итог встречи 0:1 в пользу “Авангарда”.

К началу тура у “Ротора” на счету были две ничьи, победа и поражение, у “Авангарда” два поражения, победа и ничья. В прошлом сезоне две встречи команд завершились ничьей.

Если глубже заглянуть в историю встреч команд, то самое серьезное поражение куряне потерпели от волгоградских футболистов 8 августа 1979 года в Волгограде. Тогда “Ротор” разгромил “Авангард” со счетом 12:1. За этой игрой наблюдали 15 тысяч зрителей.

Кстати, сегодня исполнился 21 год полузащитнику “Ротора” Евгению Чабанову, на 72 минуте он сменил на поле Дениса Якубу.