На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты





Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы от малых политических партий обнародовали свои доходы и список имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, по сравнению с парламентскими политическим силами у «Коммунистов России», «Гражданской платформы», «Альянса зеленых» и других организаций совсем немного состоятельных претендентов на мандаты. Но, тем не менее, любопытные факты в опубликованных документах информагентство отыскало.

Самым состоятельным выдвиженцем в депутаты по списку партии «Гражданская платформа» в Волгограде стал 35-летний индивидуальный предприниматель Константин Касьянов. Он заработал в прошлом году более 7 млн рублей. На втором месте – председатель регионального исполкома партии Елена Фархутдинова с годовым заработком в 1,2 млн. У Фархутдиновой имеется погашенная в 2015 году судимость. Вместе со своим супругом она была осуждена за незаконное получение кредита в сумме 173 млн рублей. В собственности у главы областного исполкома «Гражданской платформы» - три офисных помещения общей площадью почти 350 квадратных метров.

№2 предвыборного списка партии «Родина» Наталья Латышевская в минувшем году не заработала ни рубля. Тем не менее, декларация экс-депутата облдумы не совсем пустая. Латышевская владеет земельным участком (8 соток), двумя квартирами и автомобилем «Nissan Juke».

Кандидат в депутаты от «Альянса зеленых», который далеко не первый раз пытается стать депутатом, общественник и велосипедист Серго Нарсия задекларировал за прошлый год доход в сумме 87 тысяч рублей и квартиру.

Лидер реготделения партии «Альянс зеленых» Людмила Соловьева заработала в 2017 году 142 тысячи рублей. При этом владеет тремя квартирами, административным зданием, офисным помещением и двумя иномарками.

Руководитель общественной организации «Волгоградские родители за права детей» Ольга Чебуракова, известная участием несколько лет назад в голодовке, владеет квартирой в Краснодаре. Годовой заработок у кандидата от «Альянса зеленых» при этом небольшой – 158 тысяч рублей. Напомним, Чебуракова и ряд других активисток в 2013 году публично отказывались от еды на несколько дней в знак протеста против политики прежнего экс-губерантора Боженова в сфере детства.

В числе кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы от «Коммунистов России» - немало иногородних граждан. В списке претендентов на мандаты партия записала выходцев из Саратова, Татарстана, Северной Осетии, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов. В этом перечне, к примеру, оказался секретарь областного комитета Саратовского отделения партии Александр Гришанцов с весьма пестрой декларацией о доходах и имуществе. Так, у него во владении – пять земельных участков, четыре из которых в Саратовской области, один вместе с домом – в Брянской. Также он является собственником двух квартир - в Саратове и Самаре. В автопарке кандидата имеются внедорожник, катер и «ГАЗель». При этом сумма его годового заработка - 380 рублей 00 копеек.

Выборы депутатов Волгоградской гордумы состоятся 9 сентября. В настоящее время завершается этап регистрации кандидатов.



