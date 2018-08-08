Спорт

В Волгограде российские и белорусские школьники сразятся в футбол

Спорт 08.08.2018 18:00
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08.08.2018 18:00


Соревнования по футболу школьников из России и Беларуси пройдут в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". На сайте госзакупок объявлен конкурс по организации футбольного турнира под названием "Память героев Победы". Финансируется он за счет средств бюджета Союзного государства, которое проводит в текущем году Спартакиаду Союзного государства для детей и юношества в четырех городах - Жлобин и Могилев, Волгоград и Анапа. В Волгограде турнир состоится в октябре текущего года. В нем примут участие 217 человек, в том числе 168 спортсменов. Планируется, что церемония торжественного открытия российско-белорусских соревнований пройдет на Мамаевом кургане. 

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