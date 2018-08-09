Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Волгоградский климат проверяет на прочность наследие ЧМ-2018

Аналитика 08.08.2018 20:02
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08.08.2018 20:02




Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области отметили успехи толковых управленцев. Окрестности «Волгоград Арены»  проходят испытание водой и жарой. Гостям и жителям города улыбается «рваный» Забивака. В Волжском от вставшего дыбом асфальта ищут спасение в суде.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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