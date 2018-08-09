«Высота 102 ТВ»: Волгоградский климат проверяет на прочность наследие ЧМ-2018











Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области отметили успехи толковых управленцев. Окрестности «Волгоград Арены» проходят испытание водой и жарой. Гостям и жителям города улыбается «рваный» Забивака. В Волжском от вставшего дыбом асфальта ищут спасение в суде.

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