«Высота 102 ТВ»: Волгоградский климат проверяет на прочность наследие ЧМ-2018

Аналитика 08.08.2018 20:02
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08.08.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области отметили успехи толковых управленцев. Окрестности «Волгоград Арены» проходят испытание водой и жарой. Гостям и жителям города улыбается «рваный» Забивака. В Волжском от вставшего дыбом асфальта ищут спасение в суде.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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