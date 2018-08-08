Выборы 08.08.2018 17:55
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08.08.2018 17:55
Согласно врученным билетам расположились в избирательном бюллетене партии, принимающие участие в выборах в Волгоградскую гордуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, сегодня в Дзержинском ТИКе, который имеет полномочия городской комиссии, представители политических сил приняли участие в жеребьевке и узнали, под каким номером будут значиться в избирательном бюллетене. Всего строчек в листе для голосования будет девять. Партии разместятся в нем следующим образом:
1. «Коммунисты России»
2. «Партия Пенсионеров»
3. ЛДПР
4. «Гражданская платформа»
5. «Единая Россия»
6. «Альянс Зеленых»
7. «Родина»
8. КПРФ
9. «Справедливая Россия».
Сегодняшняя жеребьевка по традиции проводилась с использованием конвертов. Самая оригинальная процедура по определению очередности расположения партии в бюллетене состоялась перед выборами в областную думу летом 2014 года – с использованием шоколадных яиц. Жребий тянули дети членов облизбиркома, которые сначала полакомились вкусняшкой, а затем выполнили почетную миссию. В качестве шаров для жребия были использованы пластиковые капсулы для игрушек, в которые спрятали бумажки с порядковыми номерами. Примечательно, что первый номер тогда вытянула партия «Единая Россия».
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