В Волгоградской области прокуратура выявила водителей-алкоголиков

Общество 08.08.2018 16:39
1234 4
08.08.2018 16:39
Сразу четырех водителей, страдающих алкоголизмом, в Клетском районе лишили прав на вождение транспортными средствами по требованию прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки было установлено, что на диспансерный учет у врача-нарколога ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского муниципального района" было поставлено четверо местных жителей с синдромом зависимости от алкоголя. При этом до постановки на учет ими были получены водительские удостоверения, предоставляющие право управления транспортными средствами. Согласно действующему законодательству, лица, страдающие алкоголизмом, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. В этой связи прокуратурой Клетского района в суд были предъявлены исковые заявления о прекращении действия права указанных лиц на управление транспортными средствами и аннулировании их водительских удостоверений. Требования прокурора полностью удовлетворены.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде снесут крытый рынок08.08.2018 17:04
В бывшем общежитии волгоградского «Химпрома» обвалился потолок08.08.2018 16:11
Рабочие устранили неисправность в поливочной системе у подножия "Волгоград Арены"08.08.2018 14:29
Въезд в город Волжский Волгоградской области стал "горбатым"08.08.2018 13:49
Посещавший Волгоград британский журналист задержан у посольства Грузии в Лондоне08.08.2018 12:38
"Доска позора": У "Волгоград Арены" прохожих встречает "рваный" Забивака08.08.2018 11:42
В Волгоградской области восстанавливают дороги после весеннего половодья08.08.2018 10:44
В Волгограде антимонопольщики не устают штрафовать «Концессии водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга»08.08.2018 08:10
Уволенных из волгоградского наркодиспансера суды восстанавливают на работе по очереди08.08.2018 06:41
Директором ГУП «Волгоградавтотранс» займется генпрокуратура после увольнения сотрудницы из-за митинга07.08.2018 17:08
Дорожники отчитались ОНФ о ямочном ремонте убитой дороги к школе искусств Волгограда07.08.2018 16:33
В Волгоградской области разрушенную паводком плотину починят по решению суда07.08.2018 15:31
Администрацию Краснопахаревского сельского поселения Городищенского района обязали провести ремонтно-восстановительные работы на плотине, разрушенной весной этого года паводковыми водами. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана...
Волонтеры АО «КАУСТИК» подарили особенным детям праздник07.08.2018 13:51
Волгоградское УФАС: Депутаты Волгоградской гордумы «прячутся» от ответственности за непопулярные решения07.08.2018 13:08
В Волгоградском УФАС рассказали, сколько часов должны проверять плиту в рамках договора на газовое обслуживание07.08.2018 10:55
Реклама