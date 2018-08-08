Общество

В Волгоградской области прокуратура выявила водителей-алкоголиков

Общество 08.08.2018 16:39
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08.08.2018 16:39


Сразу четырех водителей, страдающих алкоголизмом, в Клетском районе лишили прав на вождение транспортными средствами по требованию прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки было установлено, что на диспансерный учет у врача-нарколога ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского муниципального района" было поставлено четверо местных жителей с синдромом зависимости от алкоголя. При этом до постановки на учет ими были получены водительские удостоверения, предоставляющие право управления транспортными средствами. Согласно действующему законодательству, лица, страдающие алкоголизмом, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. В этой связи прокуратурой Клетского района в суд были предъявлены исковые заявления о прекращении действия права указанных лиц на управление транспортными средствами и аннулировании их водительских удостоверений. Требования прокурора полностью удовлетворены.

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