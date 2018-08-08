«Сады Придонья»: соки для тех, кто одержал главную победу в жизни





В Москве прошли IX Всемирные детские игры победителей, организованные Благотворительным фондом «Подари жизнь». Компания «Сады Придонья» поддержала это уникальное событие, предоставив участникам порядка 5 тысяч литров соков, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.





Более 550 детей в возрасте от 7 до 16 лет соревновались в шести видах спорта (плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол). Причем, каждый участник выбирал соревнование по душе. Как всегда Всемирные детские игры победителей проходили в атмосфере яркого праздника, в котором приняли участие представители отечественного шоу-бизнеса, известные спортсмены, актеры.





По словам руководителя проекта Надежды Кузнецовой, этот масштабный турнир — очень важный стимул для тех ребят, кто еще борется с болезнью, и их родителей. Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с раком, и это добавляет им сил и дает надежду в борьбе за выздоровление.

Игры победителей проводятся в Москве с 2010 года. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч детей из России и других стран. В этом году мероприятие собрало более 550 детей из 32 регионов РФ и 15 стран мира: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и, впервые – из Египта и Киргизии.

Компания «Сады Придонья» — давний партнер благотворительного фонда «Подари жизнь», соучредители которого Чулпан Хаматова и Дина Корзун считают, что «после истории болезни начинается история побед». В течение 8-ми лет Сады Придонья поддерживают Игры победителей, обеспечивая каждого участника полезными соками.

Российский производитель соков, детского питания и растительных напитков желает всем нынешним и будущим участникам здоровья и верить в то, что если не переставать бороться, то возможно все.



