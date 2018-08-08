Волгоградская область продолжает бить рекорды по сбору налогов





Общий объем поступлений с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от всех налогоплательщиков Волгоградской области, в том числе администрируемых на федеральном уровне, составил 115, 2 миллиарда рублей - на 46,6% или на 36,6 миллиарда больше января-июля 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области, где подвели итоги поступления доходов в консолидированный бюджет РФ за январь-июль текущего года. Так, в федеральный бюджет перечислено 46,2 миллиарда рублей, что составляет 40,2% от общего объема поступлений при росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза. Консолидированный бюджет области пополнился на 39 миллиардов рублей - 33,9% при росте на 11,7%. Страховые взносы составили 29,9 миллиарда рублей - 26% при росте на 6,4 %. Рост показателей отмечается по всем основным группам налогов. Собранная сумма по налогу на доходы физических лиц за отчетный показатель выросла на 14% - до 17,9 миллиарда рублей. Налога на прибыль организаций собрано более 10 миллиардов - на 10,1% больше, чем в январе-июле 2017 года. На 34% вырос объем поступлений платежей за пользованием природными ресурсами (нефть). НДС также показал рост. При действующей ставке в 18% собрано 15,6 миллиарда рублей - 13,6% от общего объема поступлений при росте на 34,8%.



