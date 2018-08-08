Посещавший Волгоград британский журналист задержан у посольства Грузии в Лондоне

Общество 08.08.2018 12:38
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08.08.2018 12:38
Сегодня полиция задержала журналиста Грэма Филлипса, который у посольства Грузии в Великобритании выступил с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной 10-й годовщине конфликта в Южной Осетии. Об этом сообщает агентство Interpressnews со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, передает ИА «Высота 102». Ведется расследование инцидента.
Напомним, Грэм Филлипс - известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, в прошлом сотрудник российских телеканалов Russia Today и «Звезда» - посещал Волгоград в преддверии ЧМ-2018 и во время ЧМ по футболу. Он снял серию материалов об истории Волгограда и его жителях, и признался в любви к городу-герою и России, заявив, что главной целью было рассказать правду о городе на Волге, ужасами которого зарубежная пресса периодически пугала гостей чемпионата мира. Грэмм оценил качество сидений на новом футбольном стадионе, примерил плащ-палатку из экспозиции «Воинского эшелона», посетил местные заведения общепита и подготовил полный обзор о прошлом и настоящем города, больше известного иностранцам под именем Сталинград.
Справка: В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.
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