"Доска позора": У "Волгоград Арены" прохожих встречает "рваный" Забивака





На набережной у "Волгоград Арены" волк Забивака улыбается гостям и жителям города с порванных полотнищ, украшавших Волгоград во время матчей ЧМ-2018, сообщает ИА "Высота 102”. Такое нелицеприятное зрелище можно наблюдать на “последней миле”, вдоль дороги, идущей рядом с "Парком Дружбы: Волгоград-Баку". Всего пару месяцев назад проходившие здесь болельщики любовались видами Волги, а символика чемпионата привлекала глаз яркостью красок.

Почему символика Чемпионата мира выцвела и потеряла часть ткани, неясно. Ведь точно такие же флаги, находящиеся в начале тропы болельщиков у ТЦ "Европа Сити-Молл", не повреждены. Но, если уже такое случилось, почему бы не снять поврежденное "наследие" чемпионата?