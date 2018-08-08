Основными сторонниками реформы по изменению пенсионной системы выступили вице-губернатор Александр Блошкин и председатель облдумы Николай Семисотов. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика», который представил обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, экспертные оценки степени публичной солидаризации региональной власти даны по шкале от 0 до 5. «5» означает максимальную оценку – если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации. Положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.) приводил к снижению оценки – как правило, до 3-4. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка «0».

Исполнительная и законодательная власти Волгоградская области получили оценку 3/3.

Как подчеркивается в докладе, на последнем перед каникулами заседании облдумы 3 июля требование фракции КПРФ включить в повестку дня вопрос об отмене пенсионной реформы было отклонено. Заседание профильного комитета 26 июня проходило в конфликтной атмосфере – предложение фракции КПРФ об отказе поддержать реформу не было рассмотрено под предлогом неполучения обращения (при этом сообщалось, что аппарат облдумы мог допустить ошибку при обработке документов). Однако позднее на сайте Госдумы было размещено постановление от 3 июля о поддержке проекта, однако же аналогичная информация на сайте областной думы отсутствует.

Подробно https://fpp.spb.ru/fpp-pensions-2018-07-18



