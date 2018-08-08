Петербургские эксперты оценили публичную реакцию властей Волгоградской области на пенсионную реформу
Аналитика 08.08.2018 15:37
2838 12
08.08.2018 15:37
Основными сторонниками реформы по изменению пенсионной системы выступили вице-губернатор Александр Блошкин и председатель облдумы Николай Семисотов. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика», который представил обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, экспертные оценки степени публичной солидаризации региональной власти даны по шкале от 0 до 5. «5» означает максимальную оценку – если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации. Положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.) приводил к снижению оценки – как правило, до 3-4. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка «0».
Исполнительная и законодательная власти Волгоградская области получили оценку 3/3.
Как подчеркивается в докладе, на последнем перед каникулами заседании облдумы 3 июля требование фракции КПРФ включить в повестку дня вопрос об отмене пенсионной реформы было отклонено. Заседание профильного комитета 26 июня проходило в конфликтной атмосфере – предложение фракции КПРФ об отказе поддержать реформу не было рассмотрено под предлогом неполучения обращения (при этом сообщалось, что аппарат облдумы мог допустить ошибку при обработке документов). Однако позднее на сайте Госдумы было размещено постановление от 3 июля о поддержке проекта, однако же аналогичная информация на сайте областной думы отсутствует.
Подробно https://fpp.spb.ru/fpp-pensions-2018-07-18
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 20:00
24617 6
30.07.2018 20:10
21411 3
25.07.2018 20:51
21362 1
«Высота 102 ТВ»: Волгоградский климат проверяет на прочность наследие ЧМ-201808.08.2018 20:02
В Волгоградской области перспективы роста зарплат лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге08.08.2018 09:14
«Высота 102 ТВ»: Армия обманутых волгоградских дольщиков уменьшилась на сотню07.08.2018 20:10
Волгоградские бюджетники «съели» больше 1 миллиарда рублей07.08.2018 15:13
«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика06.08.2018 20:02
В Волгоградской области цены на еду демонстрируют стабильность и оптимизм06.08.2018 14:59
Слезы за урожай: Волгоградские крестьяне стараются победить экстремальное лето05.08.2018 15:25
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Концессии водоснабжения» ушли с разбитой дороги03.08.2018 20:05
В Волгоградской области во втором квартале сократили больше тысячи человек03.08.2018 14:18
Деньги собирают и ничего не делают: Волгоградцы оценили работу ЖКХ ниже среднего03.08.2018 11:39
«Высота 102 ТВ»: Стихийный туризм в Волго-Ахтубинской пойме задумали пресечь02.08.2018 19:58
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде оргкомитет ЧМ-2018 теперь займется богатым наследием01.08.2018 20:01
Для населения Волгоградской области наступила сладкая жизнь01.08.2018 09:14
«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» замяли информацию о причинах разрушений склона во время дождя31.07.2018 20:10
В Волгограде работодатели объяснили, почему не возьмут на работу людей старше 60 лет31.07.2018 09:31
Реклама