Въезд в город Волжский Волгоградской области стал "горбатым"





Опасным для машин стал въезд в город Волжский Волгоградской области со стороны плотины ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», участок дороги в начале объездной трассы, перед улицей Горького превратился в волнистое полотно - высота некоторых бугров достигает почти 10 сантиметров. В некоторых местах уже разрушился и бордюр.

Напомним, объездная дорога была построена в октябре 2016 года. Трасса длиной в 17 километров, которая проходит в промзоне Волжского, обошлась бюджету почти в 180 миллионов рублей. Возводила дорогу компания «ТрансСервис».

Между тем, в комитете благоустройства и дорожного хозяйства Волжского пояснили, что данный дефект был выявлен еще в мае этого года. В адрес подрядчика – компанию «ТрансСервис» - было направлено требование устранить неровность дороги в рамках гарантийного ремонта. Однако в установленный срок ничего не было сделано. Администрация Волжского обратилась в суд к подрядчикус требованием исправить дефекты дороги.