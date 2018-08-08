В Волгограде кандидат-единоросс не смог отправить «в нокаут» соперника-коммуниста

Выборы 08.08.2018 11:04
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08.08.2018 11:04
Кировский районный суд отказал кандидату в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» Олегу Спицыну в отмене регистрации оппонента – коммуниста Валерия Могильного. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в окружной избирательной комиссии. Оба претендента на мандат по округу №15 являются действующими народными избранниками.
Не удалось добиться аннулирования регистрации конкурента-однофамильца кандидату Дмитрию Валентиновичу Крылову. Сотрудник администрации Красноармейского района, который баллотируется по округу №17 от партии «Гражданская платоформа», пытался «ликвидировать» политического соперника – депутата и саовыдвиженца Дмитрия Вадимовича Крылова. Встречный иск народного избранника к тезке пока находится на рассмотрении в Кировском райсуде.
Проиграл судебный процесс и еще один выдвиженец в депутаты от «Гражданской платформы» индивидуальный предприниматель Виталий Абрамович. Кандидат требовал снять с предвыборной гонки коммуниста, скандально известного застройщика Сергея Путивку.
Возможность обратиться в суд об отмене регистрации кандидатов у самих участников выборов или избирательных комиссий есть до 31 августа. Последний день для вынесения судебного решения об аннулировании регистрации выдвиженца – 3 сентября. Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.
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